台灣本土新冠肺炎疫情已連續多日確診案例破千例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，本土疫情正大規模展開，確診例近期內單日破萬，累計確診達百萬皆不無可能，國人需做好自主應變之準備。中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁與美國奧勒岡大學全球衛生中心主任紀駿輝共同呼籲，應盡速實施可有效降低氣膠傳播（亦稱氣溶膠傳播或空氣傳播）防疫措施，讓快速蔓延的本土疫情得以管控，使醫療體系及社會群體不致受到太嚴重的衝擊。

王家蓁強調，現行的防疫措施如戴口罩、避免群聚及保持社交距離能夠防範一部分的氣膠之外，注重空氣的清潔消毒及過濾已被證實可以有效防堵氣膠傳播，有效措施包括改善室內環境的通風，並加強換氣率、加裝含有可過濾氣膠微粒濾網（如HEPA濾網）的空氣清淨機，以及於室內加裝可有效抑制病毒活性的紫外光燈等。她也建議於室內安裝二氧化碳偵測器，讓室內二氧化碳濃度低於800 ppm，是能夠確保室內有足夠通風且簡單有效的方法。

紀駿輝指出，美國自去年秋天恢復實體上班上課以來，對室內空氣流通及監控高度重視，並以二氧化碳偵測器來監控室內空氣流通程度，據以決定室內公共場所，包括學校教室和教堂等的最大可容許的安全人數，以及改善通風程度，例如多開門窗, 或加裝HEPA濾網的空氣清淨機等。這些防範氣膠傳播的措施，在目前疫情管控重點放在防止重症或死亡為主時尤其重要，例如長期照護機構及醫療院所、和家中有年長者或失能者時都應加強。各級學校亦應加強空氣之清消過濾並改善通風。

「氣膠傳播並非難以防範，但首先須認知到其風險的存在，方能採取有效防範措施」 。 王家蓁呼籲，應盡速開始加強教育宣導，室內公共場所 、學校加強監控，多開門窗或加裝HEPA濾網的空氣清淨機，並普遍實施氣膠傳播的防疫規範，以有效控制本土疫情的快速傳播蔓延。紀駿輝亦指出，台灣目前疫情主要是Omicron及其亞變種BA.1、BA.2所造成。以歐美的經驗來看，這波疫情是擋不住的，也不大可能清零。在全球逐漸邁向與病毒共存的後疫情時代，正視氣膠傳播途徑，並全國性地實施氣膠傳播防範措施，將可有效保護老弱及孩童並降低感染率。(記者 賴奕熏報導)