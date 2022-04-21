馬來西亞性感網紅顏妃(Gatita)，長相非常漂亮，擅於展示好身材吸引粉絲目光，藉著販賣飛機杯爆紅，先前她參加活動走光卻不慎走光，心情絕望差勁，主辦方見她職業屬性特殊，未經溝通便開除資格，後來她表明平時尺度較大，那樣的場合並不會亂露三點，整起事件才明白是個誤會，近日她遠赴冰島藍湖泡溫泉，幸好已經平復心情，脫去外衣穿上亮黃色泳裝，徹底走出走光爭議。

顏妃外貌五官十分精緻，IG上經常放送性感辣照，身材凹凸有致，IG坐擁307萬粉絲支持，15日她發揮網紅本領拍攝影片，置身在冰島藍湖溫泉之中，身後還冒出濃濃蒸氣，在胸前鎖骨抹上這座湖裡具有美白功能的白矽泥，她輕輕地按揉胸前肌膚，大片白色泥巴被她搓揉開來，眼看就要逼近絕對領域，泳裝尺度罩杯不太夠，隨著短片播出傲人北半球，從各個角度來看紛紛害羞見客。

這組影片共有2支，19日顏妃上傳另一支溫泉新片，她將鏡頭給拉遠露出完整S曲線，盤起包包頭方便在泉裡走動，以胸部下緣作為分界線，兩粒春光在湖水池面上下飄動，她在水裡轉了一圈，同樣穿著亮黃色泳裝，從正面來看露出絕對領域黑邊，對著鏡頭嫣然一笑，側身過後弧形漂亮明顯，再露出大片光滑美背，超級有料。

走光事件讓顏妃很不滿，如今心情大好去冰島藍湖泡溫泉。(圖/顏妃 IG)

在這之後，顏妃興奮對著大家大喊：「這裡真的好美，就像我曾經對你的愛這麼美～」隨後還放送飛吻寵愛粉絲眼睛。粉絲看到後驚呼連連，回應她：「這個身材不科學啊，身材這麼好又這麼大」、「哇我也好想跟著揉你哦」、「這裡有人需要協助，太性感了」合計有6.4萬粉絲被她的性感吸引。