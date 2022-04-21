本土疫情持續升溫，衛福部預估本月月底的單日確診數將會破萬，立委蔣萬安表示，防疫正處於關鍵時刻，政府應做好充足準備，以防疫為唯一考量，並提出有3件事相當重要，說要做出最專業、正確的決定，才能有效減災，避免全面潰堤。

蔣萬安在臉書表示，現在是防疫的關鍵時刻，應該要做好充分準備才能團結抗疫，將傷害降至最低。蔣萬安認為，政府應該做好3件事，第1件事就是「公衛人力轉做『輕重症分流』」！他指出，當確診人數越來越多，基層人員都在爆肝工作，現階段應思考調整公衛人力的角色，將「輕、重症分流」工作做好，才能維持醫療量能，讓真正需要的病患都能得到妥適的照顧。

蔣萬安表示，第2件事是「五歲以下兒童定期快篩」！蔣萬安說，兒童確診死亡的憾事發生後許多家長都相當擔憂，政府應為孩子築起健康屏障，透過1周1次的方式讓幼童定期篩檢讓家長安心，也能讓染疫的孩子在家裡好好休息，避免出門擴大傳染風險。

最後的第3件事則是「以篩代隔」！蔣萬安認為，依照目前的政策，只要接觸確診者就要在家裡居隔10天，但若再不放鬆會讓社會無法正常運作，建議以多次快篩的方式配合加強版自主健康管理，甚至可以針對打滿三劑疫苗的接觸者減少隔離天數，讓民眾能盡快恢復生活，社會也能正常運作。