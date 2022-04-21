守護者隊21日公布陣中多名球員感染新冠肺炎，其中也包含台灣好手張育成，對此他也透過社群媒體說明自己及家人的感染症狀，目前他已經慢慢開始體能訓練，希望能早日拿到陰性報告，重回球場。

張育成在4月15日突然被放進傷兵名單，當時他僅透過社群媒體對外表示，感覺「有點中暑」，「為了安全起見，目前先回到家休息。」，沒想到卻是確診新冠肺炎。

張育成的老婆透過社群媒體說明老公染疫的過程，4月14日由於天氣很冷，家中暖氣開到最強，結果張育成在睡夢中滿身大汗醒來，原以為是中暑脫水，隔天主場開幕戰時，張育成提前到球場與防護員拿藥，但球隊得知他的症狀後，進去球場前做了PCR檢測，結果為陽性。

得知確診後，張育成夫妻倆都嚇了一跳，當天也立刻與老婆、小孩分房睡，而張育成則是有發燒、咳嗽、冒冷汗的情況。沒想到16日張育成逐漸好轉，老婆、小孩卻開始出現症狀。

目前張育成已經恢復健康，只是還在等待陰性檢查結果，現在也已經慢慢開始進行體能訓練，盼能早日重回球場。