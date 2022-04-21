芎林鄉公所等公家機關位在老舊街區，相關公設不符民眾需求，縣府積極協助各項基礎建設後將「改頭換面」，鄉公所預計9月將遷建到重劃的「文德特區」，提供民眾更方便的洽公環境，3座特色公園也將陸續完成，讓民眾和親子有更好的休閒遊憩空間。

芎林鄉公所位在老舊街區的文昌街上，街道狹窄停車很不方便，加上建物超過40年，計畫遷到文德特區重劃區，興建經費1.66億元，由內政部前瞻計畫補助7200萬，縣府補助7600萬元，2020年6月動工，將在今年9月完工。

縣長楊文科表示，芎林鄉公所新的辦公大樓是芎林鄉親長久期待的大事，經鄉公所克服疫情，再4個多月將完工啟用，停車相當方便，相信未來寬敞明亮的辦公環境，能提供民眾更舒適友善的洽公環境。

芎林鄉公所新辦公大樓位在文德三街、文富街、文德六街間，屆時代表會、戶政事務所也會進駐新廳舍，新建的消防局芎林分隊將在6月完工，另外，縣府投入2億元興建22座特色公園芎林鄉有3座，公四、公三及公一將陸續在6到8月完成啟用，讓民眾親子休憩空間更加多元。

尤其，縣府協助鄉公所改善公四公園旁的崁下幹線護岸堤防，沿堤頂建置人行步道，頭尾可銜接聚德橋及鄉和橋，串聯約1公里的人行步道，不但能保障當地民眾生命財產安全，更擴大休憩空間，讓居民散步欣賞河堤美景。

楊文科強調，縣府為打造新竹縣成為適合移居好城市，各鄉鎮市公共建設都齊步向前衝，相信一步一腳印，民眾會越來越有感。