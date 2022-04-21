本土疫情升溫、人人自危，除了指揮中心規定出入指定場所須打滿三劑，有餐廳要求顧客打滿兩劑才能入內用餐，除了祭出禁令，也有餐廳用獎勵的方式，打滿兩劑以上的消費者享額外折扣。

有餐飲業者早早超前部署，在訂位時先提醒顧客，來用餐必須出示小黃卡或健保卡，證明已完成兩劑，才能順利入內用餐。也有飯店業者獎勵，推出打滿三劑疫苗優惠，可以現折百元以上或打75折。

不過，並非所有人都適合接種新冠疫苗，有些人因自體免疫或其他疾病，醫師不建議施打，或是在接種一劑或兩劑後，已經出現過去從未發生過的疾病，所以根本不敢繼續接種追加劑。

有醫師建議，身體健康狀況真的無法接種新冠疫苗者，在疫情高峰建議盡量減少外出，和不特定對象接觸，降低感染風險自保。

有網友在「疫苗傷亡事件匯報」粉絲專頁留言，求助如果真的不適合打疫苗怎麼辦？該名網友因工作因素規定一定得打兩劑，否則要每週快篩，一、二劑都打BNT，在打完第二劑後一個月，連續得膀胱炎一個月，好沒三天又復發，現在公司又催打第三劑，但礙於有貸款壓力沒法離職換工作，想問有方法可以申請不適合打疫苗的證明嗎？

網友解答「衛福部這個疫苗強制令，只是行政命令，一個法規，一個行政措施而已，不是法律規定，沒有權，也沒有強制力，因此，沒有法源能罰」；也有人提醒「沒有任何一個醫生會開證明給你的，誰願意擔這個責任」。