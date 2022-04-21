受到晶片長期不夠用、俄羅斯銷售量下滑以及原物料成本大漲等負面影響，韓國現代汽車原本財報不會有多好看。不過，韓元兌美元匯價，從2021年開始長期走貶，反而有助現代產品輸出海外，上一季淨利有機會再增4%左右。

外界預估，現代汽車在2022年前3個月的淨利，可能從2021年同期的1.32兆韓元，增至1.37兆韓元，約11.1億美元，增幅差不多有4%。

產業分析師認為，現代汽車營運最大的挑戰還是車用晶片短缺。為了對抗新冠病毒，一開始是受到東南亞封鎖影響，現在則是中國大陸時不時暫停當地產線作業。好佳哉的是，韓元匯價一直走疲，有助現代汽車增加上季獲利能力。

因此，韓元貶值的利多可以一打三個利空因素，包過關鍵零組件不夠、原物料大漲，還有俄烏衝突後，俄國市場銷售量大減。根據統計，光是2022年前3個月，韓元兌美元匯價就較2021年同期再貶近7%，並來到兩年新低。

還有，自從2月底俄羅斯大軍壓境烏克蘭之後，現代汽車在俄國所生產的汽車銷售量，上季大減近3分之1。現代與子公司起亞，在俄羅斯汽車市場的市占率，僅次於法國雷諾汽車位居第2。

至於3月1日起以零組件調度問題為由，暫停俄國聖彼得堡車廠營運的現代，尚未決定何時可恢復正常作業。外界認為，只要制裁俄羅斯不結束，就免不了影響現代汽車在當地的業績表現。

最新且最完整的財報，現代汽車集團預定於25日公布。