民眾沿途可至清水紫雲巖及鰲峰山運動公園等地遊憩，傍晚再逛夜市、嘗美食。（台中市政府提供）

台中市海線近10年來建案如雨後春筍，加上「台中版」十大建設加持，外來人口大量湧進。經發局指出，人潮就是錢潮誘因下，台中市第12座合法的「鹿峰夜市」22日開幕，是沙鹿區首座核准路外攤販集中區；民眾白天可遊玩沿途景點，傍晚逛夜市享用在地小吃。

房產業者說，台中海線住宅造鎮計畫最早遠雄建設，看好海線「台中版」的十大建設城市發展，9年前就深耕台中港特定區，從「遠雄之星」1期推到8期外，目前最新推案「遠雄幸福成」持續受到買家青睞；國內著名的建商及港區建商紛至沓來，房市一片熱滾滾。

台中海線成長更因有「台中版」十大建設加持，如捷運藍線、台中國際機場門戶計畫、海線輕軌高架等交通建設，和台中海生館、三井Outlet第二期、高美溼地等觀光旅遊發展，加上鄰近九大園區等就業人口，在港區房價還低於市區利多下，紛紛選擇購屋入住海線。

經發局指出，台中第12座合法的「鹿峰夜市」，位於沙鹿區星輝路與中山路田尾巷口，占地約7029平方公尺，預計募集150家攤販，種類有美食小吃、百貨飾品及遊戲等，滿足各年齡層需求；民眾可選擇搭乘93、95、303、304及305號公車到中山路後，步行約10分鐘就能到達。

鹿峰夜市周邊台中港區各景點，白天可至沙鹿登山健行自行車步道、台中港區運動公園、舞衫生態公園、沙鹿南勢溪湧泉及沙鹿電影藝術館等地遊玩；或從海線三井outlet、梧棲文化出張所、頂魚寮公園、梧棲魚港、高美溼地，沿途至清水紫雲巖及鰲峰山運動公園等地遊憩，傍晚再來逛夜市、嘗美食。