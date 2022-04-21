中央流行疫情指揮中心今(21)日表示，因應國內出現首例確診COVID-19兒童死亡個案，昨(20)日邀集台灣兒科醫學會、台灣兒童感染症醫學會召開會議，訂定COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件，說明如下：

一、若兒童出現以下症狀須視訊診療，必要時得安排外出就醫(警訊表徵/就醫警訊)：(一)發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗；(二)退燒後持續活動力不佳；(三)退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛；(四)持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；(五)超過12小時未進食或未解尿。

二、若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫(119送醫/緊急自行就醫條件)：(一)抽搐；(二)意識不佳；(三)呼吸困難或有胸凹現象；(四)唇色發白或發紫；(五)血氧飽和度低於94%(如家中有)；(六)肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，兒童發燒期間可能有活動力不佳的情形，如欲觀察嚴重度，要等退燒後比較好判斷，因此列為警訊表徵。

指揮中心今天亦宣布無症狀及輕症兒童收治規定，嬰兒年齡未滿3個月且有發燒，或嬰兒年齡為3至12個月且高燒超過39度，或須進行血液透析者，均收治於醫院，其餘收治於集中檢疫所或加強行房疫旅館。