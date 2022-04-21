鄰近南科路竹基地（高雄科學園區）的97期重劃區，21日動土，預定2023年第一季完工，重劃之後，將可釋出2.27公頃的住宅用地，配合南台灣S科技廊帶逐漸成形，將成為企業員工的居住選擇之一。

面積約3.45公頃的第97期重劃區，是路竹的第一個重劃區，21日由高雄副市長林欽榮和高雄地政局長陳冠福等主持動土儀式。

高雄副市長林欽榮表示，自從陳其邁市長上任之後，積極籌劃「捷運岡山路竹延伸線、沿線都市及非都市土地再發展策略」藍圖，使南部S科技廊帶漸成形，不少國際大廠陸續投資高雄，包括高雄科學園區以及推動中的橋頭科學園區，預估未來5年內，至少新增4萬5千個就業機會。

因此，高市府已擬妥企業安家計畫，釋出安家住宅興建基地，以解決企業員工住宅需求，林欽榮指出，公辦市地重劃開發，扮演極其重要的角色，因此，包含已完工的岡山區87期重劃區、21日動土的路竹區97期重劃區、以及預定今年9月開工的岡山區102期重劃區，都是安家計畫的一環。

他說，第97期重劃區鄰近高雄科學園區、路竹區公所、以及路竹地政事務所，且鄰近台一線縱貫公路，未來，配合捷運系統岡山路竹延伸線，交通將更便利、更具市場競爭力，透過都市計畫「變更路竹都市計畫（第三次通盤檢討）（第三階段）案」，將原文（高）用地規劃為住宅用地、文（中）用地及道路用地，有助於南部S科技廊帶的推動。

高雄地政局長陳冠福指出，97期重劃區重劃之後，除了大約約1.18公頃的文（中）用地及道路用地等公共設施用地，將有住宅區約2.27公頃，重劃完成後，除可改善目前凌亂的環境外，將一次新闢4條計畫道路，且每筆土地方整均能臨路，良好的生活機能條件，勢必發展為路竹新核心，帶動地方的發展。

地政局表示，97期市地重劃區原為閒置土地，內有一處荒廢壘球場，其餘多為空地，因區內地勢較低，須辦理工程整地、基地填土，且重劃區屬易淹水區，配合出流管制計畫評估將增設一座滯洪池，以解決淹水問題，重劃工程費用約4,700萬元，預定明年第一季完工。