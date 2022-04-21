頭份市蟠桃公園全新親子休憩設施即將完工。（謝明俊攝）

頭份市公所去年新完成蟠桃公園風雨球場新建。（謝明俊攝）

苗栗縣長21日視察蟠桃公園新建親子遊憩設施，試坐翹翹板。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長21日視察蟠桃公園新建親子遊憩設施。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府推動公園2.0計畫，即將完成另一個老公園翻新工程，啟用已超過30年的頭份市蟠桃公園，經縣府籌資1123萬元全面翻新休憩設施，以「林間尋遊」為主題，增設攀爬牆板及鳥巢鞦韆等多達11項設施，目前工程已進入最後階段，苗栗縣長徐耀昌21日前往視察最新進度，期望完工後滿足老少市民不同的遊憩需求。

苗栗縣政府推動的公園2.0計畫，期望達到18個鄉鎮市，都能擁有自己的公園設施，其中人口最多的頭份市，因可用空間受限，所以頭期目標是以翻新老公園為目標，首座完工啟用的是忠孝公園，而蟠桃公園繼去年頭份市公所完成風雨球場整建工程後，公園親子休憩設施也因老舊有安全顧慮，縣府籌措1123萬元經費，規畫「林間尋遊」主題全面翻新設施，增設攀爬牆板及鳥巢鞦韆等11項老少咸宜的遊憩設施，供小朋友於林間冒險、挑戰，長輩也能悠閒遊憩或體驗健身設施，營造適合親子同樂的特色遊戲場。

徐耀昌關心公園2.0計畫1公園1特色改造進度，21日上午由水利處長楊明鐃陪同，視察各項遊戲設施，議長鍾東錦、市長羅雪珠及縣議員、里長多人，也到場關心，並實際體驗遊戲設施，重拾童年回憶。

楊明鐃指出，新增設施的蟠桃公園以「林間尋遊」為主題，在主體遊戲場有棧道、滑梯、滑竿、攀爬牆板等設施，周邊另有鳥巢鞦韆、遊轉飛輪及協力翹翹板。公園內的老茄苳樹則保留下來，方便家長和孩子乘涼休息，增設的涵洞可讓小朋友穿梭活動。預計下周2可開放使用。

徐耀昌期望打造優質公園滿足在地鄉親的需求，並希望施工單位將各方意見納入檢討考量，全力整備到最完善且安全的程度，讓親子安心休憩。