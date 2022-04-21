行政院顧問鄭宏輝20日突宣布投入新竹市長參選，21日上電台接受媒體專訪，討論民進黨新竹市長選情，針對新竹市各政黨板塊分析目前態勢。主持人黃光芹也特意提及是否有柯家班內戰情況？為何在目前僅有鄭表態參選時，林智堅不第一時間表祝福，過去還舉薦行政院發言人羅秉成？鄭宏輝解釋與林智堅是合作夥伴，但林「心裡有別人」。

民進黨解決屏東縣長人選問題後，接下來將著手處理新竹市長，原地方上傳言的可能人選市議員李妍慧、陳建名，在兩人皆宣布不投入市長選舉後，僅剩鄭宏輝一人持續備戰中，並也在20日突宣布投入參選新竹市長。

鄭宏輝接受訪問時提及，以民進黨內制度來講，應該是辦理初選，不過提名時間未到，坊間有很多臆測，但民調是民進黨競爭過程中客觀的依據，不是靠主觀判斷，因為每個人判斷不盡相同。鄭宏輝也提出一份民調，在與他黨可能人之中，自己的民調支持度全數領先。他也希望黨內趕快確認人選，讓母雞帶小雞打贏選戰，目前選對會的時程大約在4月27日會有結果。

鄭宏輝分析，以2020年政黨票來看，國民黨占32％、民進黨占28％、民眾黨占15％、時力占12％。在市議會黨團部分，之前民進黨長期合作的新民意黨團過去占議會三分之一席次，但在2018之後大多加入國民黨，目前國民黨占三分之二席次，也顯示2018年政治版圖的改變，是個分水嶺。

不過，鄭宏輝也分析，林智堅兩次市長選舉，在都是三腳督的情況下，得票率從38％上升到近50％。再參照本屆立委選舉，鄭宏輝與性質相近的時力高鈺婷分別拿下8萬及7萬多票，讓9萬票的鄭正鈐漁翁得利。

對比今年市長選舉，各黨皆會派員參戰情況下，鄭宏輝指出今年多了民眾黨因素，形成四腳督，在政黨版圖中，分到綠軍的時力強度下滑，分到藍軍的民眾黨大於時力，但最強大的仍是中間選民，他認為要在既有政治版圖上，取得中間選民支持。

只是過去林智堅曾大力舉薦羅秉成，在聽聞鄭宏輝表態參選時也僅表示不急著掀底牌的情況下，主持人問為何林不給予祝福，反而持保留態度？鄭宏輝表示林「心裡有別人」，至於林不表態是因為選對會還沒有決議結果。不過有其他人選參選他也很歡迎，越多人才努力經營，對新竹是好事。

至於外傳稱民進黨市黨部主委是柯家班內戰，最終透過立委柯建銘協調才平息風暴，鄭宏輝澄清是大家想爭取服務的機會，想做的事情都一樣，稱不上內鬥，大家一起討論較容易達成共識，過程也沒有口出惡言，也沒有內戰，他本來爭取主委就是有競選市長的需要，希望協助黨內議員參選人全壘打。