台南新化南175線斥逾5億1千萬今天舉辦通車典禮。（曹婷婷攝）

台南新化南175線斥逾5億1千萬今天舉辦通車典禮。（曹婷婷攝）

因應新化果菜市場遷建及地方民眾爭取拓寬，台南市政府斥資5億1千600萬元，推動南175線拓寬，全長2.2公里，因牽涉徵收農地，光是完成132名地主徵收作業就花2年時間，用地費高達2億6800萬元，拓寬過程也將500棵芒果樹移置中央分隔島，可惜只有400棵存活，又補植台灣欒樹129棵，營造綠意盎然之景。

工務局指出，南175線依路型需求截彎取直，拓寬總長度約2.2公里，從原來僅約6至8米寬單向道路，拓寬為13至18公尺不等寬度，中央分隔島約2公尺，雙向路寬分別約5.5至6公尺。

市長黃偉哲今天主持完工通車典禮，不少鄉親前來共襄盛舉。黃偉哲說，南175線拓寬工程自台20線起至果菜市場段2.2公里，打造一條綠意盎然生態觀光大道，尤其，市府推動新化果菜市場遷建，未來也將成為當地指標性建築，與虎頭埤風景區相互串聯，他也看好，南175線未來將成為新化區未來重要出入口。

工務局長蘇金安表示，新化果菜市場遷建至此，拓寬更顯急迫，南175線道路原來斷面較小，且在冷水埤橋處路型也較彎繞，南175線拓寬後，將提供往來車輛舒適、安全用路環境。