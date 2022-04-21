市長黃偉哲也親臨現場點亮文昌燈，為學子們祈福。（張毓翎攝）

鹽水武廟舉在現場布置許願牆，讓學子們掛上祈福小卡。（張毓翎攝）

台南鹽水武廟後殿設有文聖宮，合祀孔子和文昌帝君，四技二專統測即將到來，21日廟方舉行月津文昌祭，因應防疫縮小規模，原規畫邀鄰近學子參與，改為由學校老師代表參加，但儀式仍莊嚴隆重，市長黃偉哲也親臨現場點亮文昌燈，為學子們祈福。

為了弘揚特有的孔聖文昌合祀的傳統信仰，武廟今年1月首次舉辦文昌祭，前來祈福的學子們表現優秀，廟方在廟前廣場的公布欄貼出鄰近學校的學測成績紅榜。

四技二專統測4月底即將舉行，武廟今天再度舉辦文昌祭，也順道為即將進入中學的國小應屆畢業生祈福，現場布置許願牆，並擺設狀元糕、白蘿蔔等供品祭祀，廟方也邀請鄰近的新營高中、新營高工、後壁高中、育德工家、明達高中、鹽水國中、鹽水國小、月津國小及岸內國小一同參加。

黃偉哲說，提到鹽水武廟，大家想到的是廟內主祀武聖關公，怎麼會有文昌祭？其實武廟是鹽水信仰中心，自古以來許多學子在求科舉功名時，都會來拜拜。指考、統測即將到來，武廟延續民俗傳統舉行文昌祭，替在地學子祈求考運亨通，祝大家都能考上心目中理想的學校。