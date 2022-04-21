新竹市21日確診者足跡。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

新竹市21日確診者足跡。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

新竹市21日新增34名確診個案，其中有7例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，8例為確診個案之家庭、職場之密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者，餘19例新增個案尚在疫調中。

在21日所有確診個案中，再增3例為曾參加張惠妹演唱會個案，因出現咳嗽、流鼻水等症狀後採檢陽性確診。另2例為舊社國小及載熙國小學童確診案，舊社國小復課日尚待疫調後確認，載熙國小15日已停班、預計4月26日復課。 竹市目前累積22校停課或停班，其中有6校已復課。

確診個案相關足跡包括好市多、巨城、大遠百、新竹火車站、新竹轉運站等人潮密集公共場所，皆已通知營業場所進行清消。衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可自行至國軍社區篩檢站採檢。

另衛生局表示，國軍社區篩檢站20日共計篩檢293人，報告已全數確認，共計5人陽性，均依續依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。

衛生局說明，新竹市2022年確診累積人數至今共216人（截至4月21日），全數皆為輕症、無症狀，無重症，目前居家隔離1173人，康復出院人數64人。