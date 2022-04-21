宜蘭縣政府將從22日至5月7日舉辦「桐花小旅行」，遊客只須繳納300元保證金，就能免費暢遊員山、冬山等路線景點，但因疫情相當嚴重，縣府決定，參加桐花小旅行的民眾，須打滿2劑疫苗且滿14天，如打第2劑已過3個月，還須打第3劑才能報名，以確保民眾健康。

宜蘭縣政府民政處表示，今年宜蘭縣客家桐花祭主打桐花小旅行，規畫「望龍埤桐花小旅行」、「遊客庄、新寮瀑布賞桐賞螢趣」、「力阿卡遊內城、隘勇古道賞桐花」、「石磐步道賞桐小旅行」等4條路線。

民政處表示，桐花小旅行內容豐富多元，每梯次15人，共有26梯次，全程免費，但為加強防疫作為，參加桐花小旅行皆須接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者應接種第3劑，尚無法接種疫苗的幼童除外，但須由完整疫苗接種史的家人陪同，並簽立健康切結書，以確保安全。

「桐花小旅行」須事先報名，即日起至4月25日分梯次開放報名，相關活動詳情請搜尋「蘭陽客多讚」粉絲專頁（https：／／reurl.cc／b5nWp6）。