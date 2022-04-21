今（21）日上午立法院交通委員會歷經4小時逐條審查《台鐵公司條例》草案23條，最後政院版有7條條文保留，包括關於台鐵資產及取得方式的最爭議第9條；時代力量版有2條保留，其他微調或照政院版本通過。原本召集委員林俊憲宣布散會，並表示爭議條文等「院會協商時」提出版本，但在野立委抗議「這樣不就出委員會了？」「今天一定要這麼蠻橫嗎」，結果中午休息30分鐘後，交委會花了1分鐘舉手表決，最後通過全案送院會討論。

歷經上午4小時審查，院版第9、10、13、18、20、22、23等7條保留，時代力量第6、24條保留。

無共識的條文包括政院版第9條台鐵公司的資產及取得方式；第10條台鐵局既存短期債務的處理方式；第13條台鐵局及所屬機構現職人員轉調台鐵公司的原則及慰助金的發給；第18條台鐵公司應提撥的職工福利金；第20條台鐵公司所需土地及房屋稅捐稅率及免納稅捐的規定；第22條台鐵公司為辦理客貨運運輸及附屬事業，涉及都市計畫變更者，得報請交通部協調都市計畫主管機關辦理迅行變更，另適度減輕台鐵公司的開發意義負擔；第23條施行時間等。

下午1點左右，原本林俊憲宣布，爭議條文請交通部整合，院會協商時提出版本。此時時代力量立委陳椒華以及國民黨立委洪孟楷、傅崐萁、陳雪生都提出抗議。洪孟楷表示，上午討論4小時，是有一些共識，但也有許多條文沒有共識，「你說要院會協商時再提出，院會是怎麼協商？這樣不就表示出委員會了？」 傅崐萁表示，民主程序總要走完吧？怎能連表決都沒有。陳雪生則建議委員會下次再排一次會。

林俊憲原本說：「沒有共識也要出委員會啊。」有沒有共識都要朝野協商。洪孟楷指出，今天7個條文有爭議，時代力量2條保留，立委提出的修正動議多達5個版本，這些版本難道不該請交通部整合？今天一定要這麼蠻橫嗎？林俊憲決定下午繼續審查。

中午休息30分鐘後，交委會花了1分鐘舉手表決是否本案全案送院會討論，最後9人贊成、5人反對，全案送院會討論。審查報告交由院會討論，討論前須交委員會協商。