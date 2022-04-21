日本偶像女團BOCCHI中的人氣成員「大嶋みく」，一出道就以甜美臉蛋、兇猛身材與一雙水汪汪大眼睛受到眾人矚目，加上她經常在社群媒體上分享工作側拍與穿搭辣照，使她逐漸打開知名度，IG吸引超過16萬人追蹤。日前她在IG上晒出多張出門賞花及工作辣照，令網友大噴鼻血。

經常透過社群媒體與粉絲互動的大嶋みく，日前趁著好天氣外出，在路邊可愛的小花便停下來拍照並上傳至IG與粉絲們分享。照片中，只見她穿著一件U領洋裝，蹲在花叢邊與藍色的小花合影，而洋裝超低胸的性感設計，使她一彎腰豐滿的北半球一覽無遺，令網友直呼「太可愛了」、「可愛又性感」、「喜歡這套衣服」、「只有我沒辦法專注看花嗎？」、「眼睛一直無法對焦在花上」。

另外，近日大嶋みく也受知名雜誌《FLASH》的邀請拍攝一系列泳裝辣照，成品曝光大受好評後，大嶋みく也在IG上PO出加碼送上多張側拍照，當時她穿著一件紅色的小花比基尼，對著鏡頭擺出各種俏皮的姿勢，其中一張甚至彎腰比出勝利的手勢，而雄偉的上圍與S型水蛇腰也因此呼之欲出，搭配她甜美的招牌笑容，電得網友臉紅心跳。

事實上，大嶋みく因身高只有145公分，卻擁有H罩杯的傲人曲線，讓她在2020年推出大尺度的數碼寫真集後，就被不少粉絲們視為心目中的性感女神，因此也有「巨乳小隻馬」、「最兇蘿莉」等稱號。