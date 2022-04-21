今全台確診數近3000人大關，嘉義縣也有5確診個案， 其中3案案41418、案42115和案42116都是在居家隔離中確診，案41419有外縣市醫院陪病史， PCR採檢後確診，另案43409被匡列為接觸者，結果採檢確診。

縣府指出，案41418是40歲男性、案42115為52歲女性，以及案42116女性44歲，3人分別因同事或家人確診，被匡列居家隔離中，因出現症狀經篩檢後確診，目前已收治隔離。

案41419為50歲男性，在其他縣市服務，有外縣市醫院陪病史，4月19日家人出院後，因擔心醫院為高風險環境，自行快篩呈現陽性，經PCR採檢後確診，初步疫調，案41419於14日至17日往返住家、上班場所及醫院陪病，足跡都在外縣市。案43409是一名50歲女性，經通知為接觸者隔離，19日出現症狀，20日自行快篩陽性，PCR採檢後確診，因平日務農生活，生活足跡以家、田裡為主。

縣長翁章梁表示，今5確診案例，有3案居家隔離中，2案無縣內公共足跡，民眾無須恐慌，相較於其他縣市，嘉縣疫情較令人安心，但國內單日確診案例已超過2000人，民眾應有病毒就在身邊的警覺性，打疫苗、戴口罩、勤洗手、不群聚就是基本功，呼籲孩童應避免接觸不特定的人、注意保持社交距離。

至於衛福部食藥署已公布6至11歲兒童可施打半劑莫德納，縣府團隊已著手規畫，配合中央政策實施立即啟動。