今天在大聯盟場上小熊以2：8不敵光芒，此戰焦點同樣放在日本打者鈴木誠也身上，他成功讓大谷翔平的關注者「分心」了，此戰雖然沒擊出安打，但靠著精準雷達選到1保送上壘，這也讓他完成生涯開季連12場上壘壯舉，寫下小熊隊史121年來紀錄，初闖大聯盟的他本季一鳴驚人。

Seiya Suzuki drew a walk tonight, giving him an on-base streak of 12 games. That's a record to begin an MLB career for a Cubs hitter, dating back to at least 1901. — Jordan Bastian (@MLBastian) April 21, 2022

鈴木誠也有「日職最強打者」之稱，而他也無愧這個響亮名號，獲選國聯首周最佳球員，上一場比賽他雖然中斷連續安打紀錄，不過單場選到3保送，追平隊史連續11場上壘紀錄，今天他不負眾望刷新了此紀錄，完成生涯前12場連續上壘瘋狂壯舉，目前他的上壘率高達.565。

鈴木誠也此戰繳出2打數無安打1保送成績，在前兩次打擊都遭到三振，不過第5局他在吞下1好球後連選4顆壞球上壘，達成空前紀錄，可惜這場比賽因雨勢過大停在第6局，裁判判定比賽結束，鈴木誠也沒有機會再將打擊率、上壘率拉高，小熊則無奈吞敗。

We have entered a rain delay in the 6th inning.



We will provide updates as they become available. pic.twitter.com/0VPUdgpeGI — Chicago Cubs (@Cubs) April 21, 2022

本季除打擊實力備受矚目，鈴木誠也精準的選球功夫也讓小熊教練不吝嗇稱讚，總教練羅斯(David Ross)對他讚譽有佳說：「他是擁有好眼力的優秀球員，對方不想和他對決，算他們聰明。」確實此戰過後他的打擊率仍高達.387，開季至今12場出賽共選到13次保送，真的相當難對付。