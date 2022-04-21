美國半導體設備大廠科林研發（Lam Research）公布上季財報，雖然需求仍然強勁，但上季營收與獲利均不如市場預期，凸顯出供應鏈問題帶來的巨大挑戰，周三盤後股價下跌逾1%，報476.40美元。

科林第三財季（截至3月27日）營收年增5.4%，為40.6億美元，不及分析師預測均值。

淨利年減4.7%，為10.2億美元。經調整後每股盈餘為7.40美元，不如分析師預估的7.52美元。

該公司預估本季營收介於39億～45億美元，每股盈餘介於6.5～8.0美元，其預測中值亦不如分析師預估的營收44.5億美元、每股盈餘8.23美元。

執行長Tim Archer表示，市場對設備與服務的需求仍然強勁，但供應鏈問題使科林的表現不如預期。他表示，零組件供應仍然短缺，而為了防疫重啟封鎖等新挑戰，使供應鏈緊缺的問題更加惡化。

分析師表示，另一家半導體設備大廠應材的供應商與科林多有重疊，這表示應材可能也難逃供應鏈混亂的衝擊。

在科林發布財報前，荷蘭半導體設備大廠、全球光刻機龍頭艾司摩爾（ASML）公布今年1～3月季度營收年減19%，為35億歐元，但優於市場預估的34.4億歐元。淨利年減47.8%，為6.95億歐元，亦優於市場預估的6.21億歐元。

該公司表示，客戶擴產的需求仍然強勁，可望帶動ASML設備訂單強勁增長。即使公司已經盡力擴大生產、減少交貨時間並提升生產效率，但預計仍要到2024年才能消化手上積壓的訂單。該公司的主要客戶包括台積電、三星電子、英特爾、美光和SK海力士。