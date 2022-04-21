上奇(6123)與國際創投機構AC Ventures Malaysia合作，正式成為馬來西亞國家復興基金計畫（Dana Penjana Nasional）中Southeast Asia Frontier Fund的戰略有限合夥人，共同發展東南亞新創市場，協助東南亞新創公司能在初創階段能有更紮實的雲端服務資源，加速擴大成長。

東南亞的數位經濟高速成長，各國政策亦積極投資培育新創團隊，市場成長潛力不容小覷。上奇希望透過這次合作，將集團的全方位數位體驗服務向東南亞推進，並持續專注在雲端服務、數位印刷產業的擴展，進而促進產業升級及跨界合作，為新創帶來全球性的發展與視野。

上奇董事長暨執行長許承強表示，上奇找到一個對的策略合作夥伴，能加速東南亞新創戰地的全面佈局，上奇同時也會以旗下子公司昕奇雲端與投資組合公司（Portfolio Company）進行策略性合作，並提供領先市場的跨雲服務。透過多雲託管及帳務系統整合，幫助新創成本優化且高效率統一管理雲端資源，讓新創在創業初期能得到足夠的協助與支援，以便全心全力地專注於自身產品與服務的優化。

許承強指出，對新創來說，雲端服務的科技與應用在成長過程中至關重要，上奇與AC Ventures對於賦能創業家與培育新創獨角獸擁有一致的理念與願景，這股加乘效應更強化上奇在東南亞市場深耕的力量，不僅能幫助新創突破在地域上的發展限制，並且在我們的協助下，新創能享有不同雲端服務商創新的技術及優勢，進而擴大規模、建立大幅度的成功。