陳姓老翁因黃疸症狀就醫，檢查發現總膽管出現一顆結石(紅圈處)。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

86歲陳姓老翁半年診治發現罹患膽結石，經外科手術順利取石後，日前再度復發，苗栗市大千醫院考慮陳年事較高，如再次以外科手術取石，恐有風險，決定改以內視鏡逆行性膽胰管造影術將石頭取出，過程不到一小時，且術後無明顯併發症，症狀也改善許多。

大千醫院指出，陳姓老翁年輕時曾接受過部分胃切除及胃-空腸吻合手術，半年前因胸痛、食慾不佳就醫檢查，發現有總膽管結石，並經由外科手術順利取石。近日，陳姓老翁再因出現黃疸症狀而就醫，檢查發現其總膽管又有一顆結石！考量陳爺爺年紀大，若再次以外科手術取石，風險較高且住院天數較長，與病人及家屬討論後，決定接受內視鏡逆行性膽胰管造影術將石頭取出。

大千醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，膽結石形成的原因包含膽汁中的膽固醇或膽紅素鈣過多、或是膽道感染引起。雖然膽結石是常見的疾病，但曾經切除部分胃或全胃的病人發生膽結石的風險卻比一般人高出2-3倍，原因是進行胃切除手術後，病人的迷走神經受損影響膽囊的收縮力，造成膽汁滯留，也降低溶解膽固醇的能力，膽結石的風險就增加了。

林德福解釋，過去膽管結石多以外科手術為主，現行則多採用內視鏡逆行性膽胰管造影術來診斷及治療，優點是可免於開刀並縮短恢復時間。但是曾經接受過胃手術的病人一旦發生膽管結石，其治療方式相對複雜許多，併發症的風險也較高，因此術前務必經醫師評估並討論後，再依病況安排適合的治療方式，才能提高治療成功率。