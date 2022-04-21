毒蟲疑吸安發昏在家燒紙 冒濃煙引警消上門逮人

萬華警消20日晚間7時30分接獲民眾報案，指稱東園街某民宅地下室，冒出陣陣濃煙，引發居民恐慌，警消到場時，發現42歲洪姓男子，在自家地下室燒廢紙導致冒煙竄出，所幸未有傷亡，但眼尖的警察在洪家桌上，發現1只毒品吸食器及殘渣，懷疑洪吸安後才會無聊燒紙，當場將他逮捕。

警消日前獲報，東園街民宅地下室煙霧迷漫，不少居民看到後十分緊張，萬華警方到場時未發現火勢，查知是住戶洪姓男子，在地下室將大量廢紙丟進1個鐵桶內，因空氣不流通才導致大噴霧，隨即交由趕來的消防隊人員進行排煙。

帶隊的西園所所長王崇倫、警員詹智展、蘇郁凱此時巡視周遭，赫然在桌上發現吸食器，以及安非他命殘渣袋，洪男此時神色慌張，經詢問後，洪才坦承自己有吸安習慣，東西確實剛吸不久。

警方在現場找到13個毒品殘渣袋，不排除洪是在吸毒後神志恍惚，才會在地下室燒紙，警訊後依毒品及公共危險罪將他送辦。

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