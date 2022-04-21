「高雄市第97期重劃區」空拍圖。（高市地政局提供／袁庭堯高雄傳真）

「高雄市第97期重劃區」長期以來閒置、使用效益低，又易淹水，21日上午舉行市地重劃動土典禮，未來有望成為路竹市新核心。配合鄰近科學園區發展，也將成為市府「安家計畫」住宅興建基地。

高雄市第97期市地重劃區鄰近南科路竹園區、路竹區公所及路竹地政事務所，鄰近台一線縱貫公路，未來更有捷運系統岡山路竹延伸線。該區總面積約3.45公頃，可建築用地約2.27公頃，取得公共設施用地約1.18公頃。重劃工程費用4700萬元涵蓋道路、排水、寬頻、自來水工程及其他道路附屬設施，預計2023年2月完工。

副市長林欽榮表示，市府積極籌劃「捷運岡山路竹延伸線、沿線都市及非都市土地再發展策略」藍圖，使南部S科技廊帶漸成形，不少國際大廠陸續投資高雄，包括路竹科學園區以及推動中的橋頭科學園區，預估未來5年內至少新增4萬5千個就業機會。市府為此也擬妥企業安家計畫，釋出安家住宅興建基地，以解決企業員工住宅需求，岡山區87期重劃區、路竹區97期重劃區以及預定今年9月開工的岡山區102期重劃區，都是安家計畫的一環。

地政局長陳冠福表示，97期重劃區原為閒置土地，內有一處荒廢壘球場，其餘多為空地。重劃後可改善目前凌亂的環境，將一次新闢4條計畫道路，且每筆土地方整均能臨路。此外區內地勢較低、易淹水，將辦理工程整地、基地填土，配合出流管制計畫評估，增設一座滯洪池解決淹水問題。