新竹縣政府領先各縣市政府，與來自矽谷的新創公司「圖靈鏈」合作，共同發行「區塊鏈數位證書」，由湖口和六家2所縣立高中搶頭香，今年476位畢業生將同步領取「數位畢業證書」及紙本證書，縣長楊文科指出，這是全國高中發放非紙本畢業證書的首例。

縣長楊文科表示，為打造新竹縣成文化科技智慧城，除規畫全國首座AI智慧園區，也從縣民視角開發智慧服務，如圖書館行動借閱APP，整合數10項資源與服務的智慧福利系統平台、智慧交通管理控制系統等，因應108課網正式上路，指示教育局加速教育數位轉型。

教育局長楊郡慈說，近年來轉帳、聽音樂、旅遊、智慧合約及證書等，都看得到區塊鏈技術的應用，該局與圖靈鏈共同發行的「區塊鏈數位證書」，首波將應用在六家和湖口2所縣立高中畢業證書及學生志工活動參加證明，也可避免學生學習歷程檔案發生遺失問題。

楊郡慈指藉由區塊鏈紀錄學生學習歷程沒有遺失風險，申請國內外學校，也不必花錢申請紙本證書，免去繁瑣手續，學習相關資訊數位化，將能使師生享受科技帶來的便利。

圖靈鏈是採用區塊鏈技術，提供證書數位化服務的跨國新創公司，推出的「圖靈證書」利用的區塊鏈，有不可篡改及去中心化特性，讓證書只需極少時間和成本即可完成認證，在世界各地，都能一鍵驗證，分辨真假。

圖靈鍵創辦人暨執行長胡耀傑表示，目前已有9國、超過90間機構採用圖靈證書，國內有台灣大學國際處、清華大學等，發行的數位證書上萬張，應用範圍包括畢業證書、專業能力證明、不動產合約書、農產品歷程、綠電憑證、碳權憑證等。