高雄市第97期重劃區21日動土，為路竹首個市地重劃區，該地耗時10年、整合120位地主，未來可提供2.27公頃的住宅用地，預計2023年2月完工，專家預估，路竹位於南台灣半導體S廊帶計畫沿線，該地鄰近路竹科學園區，S廊帶將帶來大量住宅需求，未來房價不輸左營可望站上3字頭。

高雄市地政局21日舉辦「第97期市地重劃區動土典禮」，高雄市副市長林欽榮、高雄市地政局局長陳冠福、高雄市不動產開發商業同業公會理事長陸炤廷、大高雄不動產開發公會理事長洪光佐、高雄市不動產代銷公會理事長謝哲耀、高雄市不動產仲介經紀公會理事長簡志坤等人出席參加，見證重劃工程全面啟動。

林欽榮指出，因應南台灣半導體S廊帶發展，不少國際大廠陸續投資高雄，包括路竹科學園區以及推動中的橋頭科學園區，預估未來5年內至少新增4.5萬人就業機會，帶動左營、楠梓、岡山、湖內、燕巢等地對住宅的需求。

市府積極籌劃「捷運岡山路竹延伸線、沿線都市及非都市土地再發展策略」藍圖，針對路竹、湖內、茄萣、燕巢、岡山等地進行都市計畫通盤檢討，並規劃解編，以因應產業轉型後的居住需求。市府也已擬妥企業安家計畫，釋出安家住宅興建基地，以解決企業員工住宅需求，而公辦市地重劃開發扮演極其重要的角色，包含已完工的岡山區87期重劃區、本次動土的路竹區97期重劃區，以及預定今年9月開工的岡山區102期重劃區，都是安家計畫的一環。

第97期重劃區鄰近南科路竹園區、路竹區公所及路竹地政事務所，且鄰近台一線縱貫公路，未來配合捷運系統-岡山路竹延伸線，交通便利、具有市場競爭力，但是長期以來土地閒置，使用效益極低。透過都市計畫「變更路竹都市計畫（第三次通盤檢討）(第三階段)案」將原文(高)用地規劃為住宅用地、文(中)用地及道路用地，有助於南部S科技廊帶的推動。

陸炤廷分析，S廊帶沿線的橋頭、楠梓、岡山、路竹等地，就業人口會帶動龐大的住宅需求，預估建商未來會把推案重心放在S廊帶沿線，其中茄萣、路竹、湖內等非都市土地，一旦透過市地重劃變為住宅用地，可望為北高雄注入新的發展動能，藉以提升產業、生活環境及帶動北高雄人口的成長。 陸炤廷說：「路竹位於S廊帶上，未來3~5年後成屋，房價不會輸給左營，預估將站上3字頭。」

謝哲耀也認為，路科廠商陸續進駐，但是路竹沒有大面積重劃區土地，區域大樓完全沒有供給，97期重劃區具指標意義，未來可以提供高階工程師等就業人口比較好的居住選擇。

目前不少路科、本州的就業人口只能住到岡山，不過岡山房價也突破單坪30萬元，未來97期重劃區完工後，新推案開價還有3~5萬元的漲幅。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)