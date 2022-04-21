前台中市衛生局北區衛生所祁姓女主任被控未看診、就開處方箋給藥涉嫌偽造文書，台中地檢署追查出祁與擔任員警的丈夫王男，自2015年起長達6年接受員警、殯葬業等親友31人所託，只要給健保卡，不必親赴就診，就開處方箋，直接給藥。祁女夫妻供稱，未從中獲利，對她也沒好處，「只是要服務民眾」，中檢依偽造文書罪嫌起訴2人。

祁主任在去年6月間遭舉發，涉嫌偽造衛生所看診紀錄及處方籤，向健保局虛報醫療費用，詐領獎勵金涉及貪瀆罪嫌。台中檢調發動搜索衛生所，查扣財務報表等證物，訊後，祁女被依涉偽造文書罪嫌以30萬交保。

檢調追查，祁女與擔任員警的丈夫王男自2015年至2021年間受大量親友請託，罹病只要交給健保卡、掛號費，把病徵以口頭或寫在字條，交給祁女夫妻，不用親自到衛生所就診，祁女就在病歷表填寫就診日期及疾病等資料，開立處方籤，還到藥局領藥，直接交到親友手上。

請託祁女夫妻的親友廣及員警及眷屬、殯葬業者及眷屬等，檢調約談31名未實際就診病患均坦承，而祁女夫妻否認利用職務詐取財物。

祁女供稱，衛生所健保門診收入都直接提撥進醫療門診作業基金，並未進她個人口袋，雖衛生所主任可以領取獎勵金，但她自2011年擔任主任以來，從沒有領過，因為她認為制度有問題，不想領、也不敢領，只領「不開業獎金」。

祁女供稱，衛生所有基本門診數量要求，沒達到要做職務報告，並列入考績，但衝高門診量只對團隊有好處，不會被刪減人員編制、可維持疫苗供應量；她到職2、3年後才接受親友請託，但這對她沒有好處，還因而增加工作量、電話費，甚至自掏腰包。

王男辯稱，因為同事友人知道他太太市醫師，就拜託他幫忙拿藥，將疾病症狀寫在便條與健保卡交給他，他轉給太太開處分箋，他再去藥局領藥給請託親友，太太並沒有業績壓力，兩夫妻都沒有中獲利，而且還常墊付掛號費。

檢調約談衛生所護理師、護理長及繪記作證指出，薪資與看診人數無關，健保核發的費用直接匯入公庫或衛生所的「存留基金」，且衛生所長年沒申請獎勵金，護理師及醫事人員依規定可領「不開業獎金」，醫師每月3萬4千元、護理師1萬元。

檢察官認為，祁女夫妻供稱是「便利民眾」，提高績效為不遭刪減人員編制、維持疫苗供應量，並非貪圖金錢利益等，確實有所依據，認定不成立利用職務詐取財物罪嫌，30名病患均予以緩起訴，祁女夫妻及1名不接受緩起訴的楊姓病患等3人，均依偽造文書罪嫌起訴。