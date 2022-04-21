新北市婦幼警察隊近期跟上「九天玄女」熱潮，讓24歲警花林映岑扮演算命阿姨，呼籲民眾遇緊急危害時，比出「540」求救訊號手勢，影片一出後，不少網友連連按讚。（新北婦幼隊提供）

網紅「阿翰po影片」13日上傳一支扮演算命阿姨的影片，掀起全台瘋學「九天玄女」熱潮。新北市婦幼警察隊近期也跟上時事，由24歲警花林映岑扮演算命阿姨，呼籲民眾遇緊急危害時，比出「540」求救訊號手勢，影片一出後，不少網友連連按讚，直呼有梗，並稱「走在流行尖端的波麗士」。

新北婦幼隊指出，540手勢是由加拿大婦女基金會推出，希望新冠肺炎防疫封鎖令期間的家暴受害者可以在視訊、應門時，透過比出540方式，向外界求助，而該手勢也成功在少女綁架案運用，外國曾有機車騎士看到前方轎車女子伸出「540」求救手勢，立刻報警，拯救遭綁架女子。

婦幼隊表示，為了宣傳「540」求救手勢，分隊長劉書安也帶領小編群，跟上時下最夯的九天玄女熱潮，拍攝宣傳影片，其中扮演算命師的女警林映岑為警專35期畢業，雖然畢業才3年，但多次在宣導場合向學童說故事都不怯場，憑藉著親和力十足、甜美長相等特點，也獲得不少民眾喜愛。

林映岑表示，她高中畢業後，因崇拜警察工作報考警專，畢業後從事婦幼保護工作相當有成就感，希望幫助受暴婦女與兒童，給她們安全的庇護，這次不顧形象下海扮演算命師，為的就是將「540無聲求救手勢」推廣給大眾，希望讓婦幼安全宣導更受矚目。

婦幼隊長林子翔表示，被害人有時會處於被監視或被隔離的狀態，難以撥打110或是大聲呼救，所以警方也大力提倡540無聲求救手勢，這個手勢有助於特殊狀況下的被害人向他人求助，更能讓他人了解被害人處境。