本名黃瓊慧、將參選桃園市議員的Ptt鄉民女神「qn」，今天在臉書自曝確診，立刻引起粉絲們的關心，紛紛叮囑「保重、早日康復」。

黃瓊慧今（21日）載臉書寫下「接到龍潭分局電話告知我確診，CT值32，得知確診後第一件事情：上網訂所有藝人代言的乾麵做評比」。她也苦中作樂的表示「隔離10天要做一些對社會大眾有意義的事情」。

得知女神確診，粉絲們也相當不捨，紛紛留下「保重身體，好好休息」、「qn要好好照顧自己身體喔」的祝福，更有粉絲心疼留道「妳要害我們擔心死嗎？哪有人確診了還這麼興奮」。

「qn」黃瓊慧是民進黨桃園市議員黃景熙的女兒，時常在臉書不吝於展示自身傲人身材、評論時事，吸引大批粉絲並被冠上「PTT乳神」的封號。她曾經為父親助選，後表示考量到父親黃景熙年事已高且身體不佳，於2021年2月將其臉書粉專改為本名「黃瓊慧」，並另外成立粉專「桃園市議員參選人黃瓊慧」，正式宣布參選，接棒意味濃厚。

黃瓊慧曾形容父親「他是我生命的一部分，也曾出現在我的臉書，我不可能與他分割，而且我以他為榮！」，但也坦言背負著政二代的包袱。她強調自己已勤跑基層2年並會持續下去。