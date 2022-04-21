廣告商秦姓男子於2019年郭新政參選左楠區立委期間，他聲稱與郭發生貨款糾紛，但秦男在通訊軟體Line傳送「全家下地獄」、「就算你跑路我還會找得到你」等訊息，令郭新政心生恐懼，對此提出告訴。對於郭新政請求侵權的損害賠償，高分院判秦男應付給郭新政8萬元。

秦男於2020年1、2月時恐嚇郭新政，包含傳送「遇到我，我保證你倒楣」等訊息內容給郭，並張貼在臉書社團上。橋頭地檢署檢察官審理後，對秦男提起公訴。橋院審理後認為秦男犯恐嚇危害安全罪，處拘役40日，可易科罰金，以新台幣1仟元折算1天。

秦男對此再度提出告訴，高分院審理後認為，秦男以不當言語包含「保證讓你死的很難看」、「讓你跳樓」等語句恐嚇郭新政屬實。雖然秦男主張是因為遭郭新政派人恐嚇，且因為郭積欠貨款導致他情緒失控等，郭對此否認有派人恐嚇秦男，且她沒有積欠貨款。此案不得上訴。

郭新政21日對此表示，對於秦男的胡說八道，她委請律師提告，此案的刑事與民事都是她勝訴，也令人覺得有一點小正義，希望日後這種「空手套白狼」的事件能少一點，台灣社會能愈來愈好。