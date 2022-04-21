一名曾任新北某高職女少校教官因行為不當遭教育局記過2次，懷疑是遭到在教育局內擔任承辦人的女中校學妹有關，一怒下在自己政戰學校同班同學百人群組內辱罵學妹「那個賤78下輩子當軍妓」，事後遭到學妹提告加重毀謗判拘役55天。學妹又提出12萬元民事求償，經審理後，已退伍的女少校最終判賠6萬元。

根據判決書，A女少校是B女中校在政治作戰學校讀書時同寢室學姐，A女民國107年間在新北市立某商工擔任教官期間，因「與授課班級學生共同販賣親人託售衣物，涉及行為不當」及「擔任乙類值勤時日間未到校值勤，亦未按時完成電話轉接，值勤不盡職責」遭事由，經教育部各記小過1支。

而B女中校因曾任新北市教育局軍訓教官人事業務承辦人，A女於是猜忌其遭記過之事可能與學妹有關，而對之心懷怨懟。

B女提告表示，A女於民國109年5月28日上午10時10分許起至同日上午11時29分止，在政戰學校88年班，總計有131名同學在內的通訊軟體LINE「無敵大八八」群組中，以暱稱「曹XX」，接續傳送「今天看去某商工業務訪視，又見到跟我主教說我壞話的賤七八，說我買煙給學生抽，討好學生，每日遲到早退，中校學妹陳XX，真是會編劇，學有專精」。

此外，A女接續留言，「還說要集結上下十個年班來對付我快點糾啊」、「酒店小姐越漂亮越髒 職業軍人越賤越矯情」、「想想那個天真無邪的笑容 當人事官勾結淡水上司舊情人連結惡搞我，人事官可以這麼做？沒有辦法 情人還是老的好」、「大家在軍中看過不少綠茶錶吧 沒被軍中綠茶錶禍害過的 答有」、「賤婊」、「我當學姊被惡整 還曾經是同寢室的學妹」、「一個人的心到底可以多壞」、「那個賤78下輩子當軍妓」。

B女認為學姊的行為，涉犯妨害名譽及加重誹謗罪嫌而提告，先前已判決拘役55天，因此又提出民事求償12萬元。

法院審理時，A女辯稱在群組的留言全是玩笑話，還表示自己已經沒有工作，還要撫養小孩，賠償金額過高。法官審酌，因A女已退休，年收入約56萬元，判處A女賠償6萬元為適當。