美國職籃西區例行賽排名第三以及第六的的金州勇士與丹佛金塊之對戰，本週五上午10:00即將進行系列賽第三戰，前兩場的賽事金塊分別以107:123和106:126在勇士的主場跌股，回顧例行賽兩隊4次交手金塊可是拿下3勝，究竟是甚麼原因造成金塊如今系列賽0:2落後的局面呢？而雙方第三戰金塊是否有機會扳回一場勝利呢？

綜觀系列賽前兩戰，金塊不敵勇士有三大主因，第一是進攻連結被勇士切斷，金塊進攻往往由約基奇(Nikola Jokic)居中發動，利用他廣闊的視野與傳球能力找到處在外線或禁區的空檔球員，並助攻得分，勇士透析金塊的進攻策略，防守球員提前堵住約基奇以及其他球員之間的傳球路徑，約基奇例行賽本與勇士對戰平均可以傳出接近9次助攻，系列賽前兩戰分別只有傳出6次以及4次。再來是得分第二主力手感冰冷，葛登(Aaron Gordon)善於外線埋伏以及攪和籃下，例行賽場均可以貢獻15分，但季後賽前兩場分別只得到8分和7分，三分球2場加總只有7投1中十分慘淡。最後是金塊外圍防線不積極，面對勇士這樣以三分攻勢為主的球隊，外線防守絕對是重中之重，金塊的後場防守其實不弱，例行賽場均只讓對手投進10.8顆三分並且可以把對手命中率壓制在34.6%是聯盟前段班的防守表現，但前兩戰居然被勇士以超過四成的命中率分別投進16以及17顆三分球絕對是輸球最大敗因。

上述金塊的三大罪證其實並不是本質不足所致，追根究柢是球員的積極度以及想贏的決心不如對手勇士，進攻方面只要側應球員多加跑動，傳球路徑並不會這麼好被對手掌握，外圍防守則需加強專注度以及換防上的溝通，相信金塊的防守能力仍然擺在眼前，週五系列賽第三戰回到金塊主場，在滿場球迷眼前相信金塊球員不會再如前兩場般散漫，看好金塊第三戰可以在主場拿下本季季後賽的首勝。