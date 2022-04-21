距離年底縣市首長大選還有將近七個月，但是藍綠各方人馬早已進入備戰狀態，而新竹市的選情更是火熱，各界關注除藍、綠外其他小黨也會在這兵家必爭的風城推出候選人，形成「三腳督」甚至「四腳督」，共同競逐市長大位。

近期許多民眾發現國民黨新竹市長參選人林耕仁的改變讓人感到驚艷，從服裝穿搭、文宣看板到臉書風格都與過去風格截然不同，年輕又有活力，頗有煥然一新的感覺。而且，林耕仁也持續勤跑基層，並透過各項活動時機提出政策理念，與他熟悉友人也表示現在的林耕仁滿口「市政願景」，儼然已經進入備戰年底選戰模式。

林耕仁提出舒適減壓、永續新竹為政策，深受當地選民支持。（圖：截自林耕仁臉書）

林耕仁則低調回應，照顧市民的權益才是最重要的事，每天都有很多選民服務案件要處理，他也說對於被民眾看見和肯定自己的改變表示感謝，會持續努力和加油。

林耕仁提出「Can Do」精神，和舒適減壓、永續新竹的政策方向，在現有的基礎上，精進新竹民眾生活品質，不論在生活壓力、交通問題、就業迷茫、育兒壓力，未來市府都會想辦法提供更完善、更全面的政策，來解決市民的問題，一切以市民的利益為最優先，希望能獲得市民的支持與青睞。

新竹市長選舉各黨潛在候選人看似還在鴨子划水，實則已經如火如荼進行中，相信在不久之後，各黨的確定候選人也將陸續推出，競逐市長選戰。