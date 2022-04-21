離島經濟發展是備受關注的議題，著重資源永續發展教育的清華大學環文系，邀請國發會前主委陳美伶，以馬祖為背景，來分享地方經濟創生的經驗，針對國家發展建設長期重北輕南、重西輕東之故，暢談馬祖如何透過地方創生突圍，尤其馬祖在地青年回流後，以己之力創造人口機會及發展能量。

現今台灣是個人口結構為少子女化與高齡化，跟過去人口都集中在北部都會區、國家的建設也重北輕南、重西輕東有關係，整體發展非常不均衡的。陳美伶指出，台灣從2018年時，打算提出新的戰略計畫，就像用地方創生來解決發展失衡的議題。

陳美伶表示，要讓大家能夠留鄉、人口回流，必須讓地方產業經濟發展起來，才能創造就業的機會。以離島為例，馬祖各種資源雖然不如金門，先天條件不足，交通狀況又得看天，馬祖發展機會貌似困難，但馬祖年輕人意識抬頭，要找回馬祖的文化底蘊，於是紛紛投入認識故鄉，也開始發展各種可創造人口的機會及各種能量，這幾年馬祖有很大的改變。

出席講座的新竹市副市長沈慧虹提到，現今對於生活的美好想像已經不再集中在都市，在國發會努力推廣創造地方生活以及生命永續，新竹市成了既科技又傳統的城市，不管是東門市場的翻轉成功，包含清華大學協助的舊城區再生翻轉以及傳統產業二代三代，或者古蹟的重新再生，成為青年人圓夢的地方，另外市府也跟清華大學合作創生基地，希望創造事業永續發展，讓城市發展也更多元。

副校長戴念華表示，今年6月，清大會有學生到馬祖暑期實習，也利用這個機會，以不同的高度來看地方創生，也將思考如何讓地方創生持續下去、深入下去。