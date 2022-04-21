立法院衛環委國民黨召委林為洲21日表示，他將以召委的身份努力在5月中旬前將《菸害防制法》草案送出委員會，交由院會；由於朝野對於減少吸菸人口及降低二手煙害有共識，他也預期修法最遲將在6、7月的臨時會前完成三讀。

衛環委本周由林為洲擔任主席，根據議事順序，20日先排審《精神衛生法》，由於討論熱烈，逐條討論至少要拖到21日下午5點，但在民進黨衛環委委員賴惠員（召委）、蘇巧慧兩人的要求下，21日下午將先進行條文宣讀，以利之後的逐條討論。

雖然20日挑燈夜戰《精神衛生法》，但當天深夜，林為洲就在臉書貼文表示：「菸害防制法這會期出委員會，降低吸菸人口，減少二手菸害。」

在接受「品觀點」專訪時，林為洲表示，下下周，他輪執衛環委主席時，會全力推動讓《菸防法》草案在5月中旬前出委員會、送院會，對於加熱菸和電子煙的相關爭議，則保留進行朝野協商。

林為洲認為，透過《菸防法》修法可以達到兩個政策目的，首先是降低吸菸人口。

透過提高買菸年齡、限制廣告、限制吸菸場所、實名制購菸、加重罰則等方法，讓吸菸者感到麻煩而戒菸，如此就可以減少吸菸人口。

《菸防法》修法的第二個政策目的是降低二手煙的危害。二手煙讓不吸菸的人也連帶受害，這次透過修法就是要降低二手煙害。

林為洲認為，《菸防法》修法的上述兩個政策目的，朝野是有共識的，大家都認為修法時要處理；他認為，有共識的部分可以先通過，有爭議的部分就保留，讓修法能順利進行。

林為洲認為，可以朝加速通過《菸防法》的方向來努力，只要多數黨不刻意阻撓，在6、7月臨時會結束前完成三讀，還是有機會的。

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