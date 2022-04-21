【旅奇傳媒/編輯部整理】每年4月中到5月初是欣賞螢火蟲的好季節，新北市各區也有不少的賞螢秘境，在春天時節來臨時，民眾走訪美麗山水的同時，也可欣賞螢火蟲夜間飛舞的美麗身姿。繼日前推出最新的賞螢攻略資訊後，新北市政府再推出7條綠色賞螢路線，只要透過捷運、公車、火車或單車即可抵達，也可以安排留宿一天，深度感受自然生態的美妙！

入夜時是觀賞螢火蟲的最佳時機，新店碧潭的「和美山步道」是熱門賞螢點之一，以黑翅螢與紅胸黑翅螢為最大宗，來到山頂可俯瞰碧潭的美麗景色，也能遠眺南港山及台北101的夜景，步道沿途可看見成群的螢火蟲於圍繞在你身邊，閃耀著如星光般的溫暖光輝。而烏來雲仙樂園，特殊的地理位置與自然美景使其深受遊客們的喜愛，近年積極推動生態保育與教育，特別於4月23日至6月30日推出星光票，讓想親近大自然的民眾可以前往欣賞螢火蟲。

▲在道路旁就能看見螢火蟲飛舞的浪漫景色。攝影：陳錫堅 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

平溪是一處人文與自然相互結合的世外桃源，山邊或溪旁是螢火蟲的棲息地，因為沒有路燈的光害，最為適合螢火蟲生長，以欣賞黑翅螢為大宗。民眾可以選擇平溪區公所附近嶺腳農路、白石活動中心至菁桐橋道路等道路，沿途路燈包覆紅色玻璃紙以減少干擾螢火蟲求偶，在這些路段皆有機會一睹螢火蟲在身旁飛舞的浪漫景色；或想欣賞鐵路邊的螢火蟲，則可到望古車站與菁桐車站；或想結合在地人文歷史，菁桐石底大斜坑與周邊遊程是絕佳的選擇，在走訪在地礦業文化之餘來一趟生態之旅。

此外，平溪也迎來油桐花開的季節，由十分站至嶺腳火車站區間的山坡，以及十分風景特定區內遊客中心旁，都可以看見白花簇簇的油桐樹，前來賞螢時也可一探其美景。

▲平溪正迎來油桐花開的季節，賞螢時亦可順遊周邊生態環境。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

提醒民眾賞螢應穿著長袖、長褲，並以布鞋或雨鞋為佳，備妥手電筒並以紅色透明紙套住，千萬不可隨意捕捉或帶走螢火蟲，欣賞的同時不要忘記留給美麗的火金姑們自然永續的繁殖環境。為能在從事賞螢時兼顧安全，建議前往賞螢時盡量在當地導覽或居民帶領下進行，可以從導覽之中獲取有關螢火蟲及棲息地的相關知識，讓賞螢的旅程更為豐富。

▲新北賞螢懶人包，低碳旅遊更永續。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

還有許多結合在地民間團體的賞螢活動也很精彩，像是台灣自然科技學會的「碧潭森林傳奇‧臺灣螢光美讚」，或是在平溪舉辦的「礦山尋寶賞螢趣」及「綠光任務-夏夜限定螢火蟲大賞」等活動，有興趣的民眾都可以線上報名參加。

活動資訊：

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