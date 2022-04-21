【旅奇傳媒/編輯部報導】春夏之間的花蓮，璀璨繽紛！花蓮縣今年度舉辦的「流星花蓮-山海星光」天文旅遊系列活動已開跑，繼3、4月「銀河‧螢河」賞星賞螢活動圓滿結束後，接續推出「皂訪‧星河」星空皂手作體驗活動，透過天文老師的介紹及在地手工皂職人的引導，讓民眾透過手作把星空層層收疊，製成屬於自己的星空皂，打造專屬獨一無二的花蓮伴手禮。

▲收疊星空，做成專屬的星空皂（WM.打皂房攝影）。 圖：花蓮縣政府觀光處／提供

觀光處長張志翔表示，2021年「流星花蓮-山海星光」天文旅遊系列活動非常受到歡迎，今年保留「銀河．螢河」賞星賞螢活動、「海之星．星之海」食魚教育及星空導覽活動、「海洋月光賞星船」、「星光音樂會」等四項活動，首次增加舉辦「皂訪‧星河」星空皂手作體驗活動、「染一片星空」植物染星空體驗活動、「忘憂星海」金針花及銀河攝影教學、「星空郊饗宴」東大門星空夜市與星空共食活動等四項活動，推出花蓮特有的八大天文旅遊系列活動。

▲花蓮縣結合天文旅遊系列活動，推出「皂訪．星河」體驗。 圖：花蓮縣政府觀光處／提供

本次活動將辦理兩場次，分別於5月7日、7月16日晚間在壽豐鄉綠舍民宿舉行，本次體驗活動包含天文導覽、手工皂星座設計及製作，在溫馨優美的民宿環境中，由花蓮在地職人親自帶領大家打「皂」獨特的星空皂。民宿業者林柏偉為近兩年參與花蓮縣政府所辦理的培訓課程及考核認證的「三星級花現天文解說員」，也熱心協助進行美麗天文美景導覽。

由在地職人、在地天文、在地特色陪伴旅客，所創「皂」的獨特伴手禮，必定有機會成為花蓮觀光旅遊的代表性「星」產品。「皂訪‧星河」活動5月7日的場次將於4月19日早上10點準時開放上網登錄報名，每人酌收材料費300元，名額共20名詳細活動資訊請見「流星花蓮-山海星光」官網（

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