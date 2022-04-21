宮廷劇《延禧攻略》在2018年播出後就掀起一股熱潮，連帶捧紅吳謹言、佘詩曼、秦嵐等演員，其中，女星張譯兮在戲裡飾演單純、善良的繡房宮女「吉祥」，但最後因繡線背黑鍋而死，還被觀眾評為「死得最笨的角色」，張譯兮在劇中死得冤枉，不過張譯兮戲外則是學霸一枚，製作人于正就曬出她的成績單報喜。

18歲新生代女星張譯兮在《延禧攻略》飾演性格善良、清新單純的繡房宮女「吉祥」，因為魏瓔珞主動伸出援手化解危機，讓兩人成為好友，但吉祥最後被「玲瓏」陷害、因繡線背黑鍋而死，張譯兮雖然戲分不多、沒多久就領便當，但當年才15歲的她，精湛演技仍讓觀眾留下深刻印象，張譯兮接著在《皓鑭傳》、《尚食》等于正製作的電視劇演出。

張譯兮在《延禧攻略》飾演繡房宮女「吉祥」。（圖／取材自張譯兮微博）

而于正今（21日）則曬出張譯兮的考試成績單，開心分享好消息：「我們家18歲的姑娘張譯兮中戲、北電專業都過了，開心啊～14歲就在我們公司了，像女兒一樣養大的。」張譯兮不只已通過中央戲劇學院、北京電影學院專業考試，且她成績亮眼，中戲排名第6、北影排名第16。

張譯兮外型清新、有氣質。（圖／取材自張譯兮微博）

不只于正開心，張譯兮也在微博開心喊：「敲開心的早上」，而張譯兮考上戲劇藝術名校的中央戲劇學院和北京電影學院，網友也紛紛誇張譯兮根本是學霸，大讚她未來不可限量。