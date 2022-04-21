本土疫情狂炸暫停內用？ 陳時中曝一時機「正式與病毒共存」

新冠肺炎疫情延燒，台北市副市長黃珊珊今粗估全台灣未來會有20％人口、約460萬人確診，其中0.5％是中、重症，約2.3萬人。指揮官陳時中今於立法院回應表示「不是不可能」，但希望將壓在15～16％左右，下午陳時中進一步指出，一旦台灣達到15～20％人口確診，就會正式走入與病毒共存的時機，屆時到處都是感染過的人，社會的管理、接觸的情況就不是那麼敏感，中、重症的醫療才是重要的事。

衛福部今於政院報告指出，台灣4月30日單日本土個案數將落在1萬5583例至6180例之間，最可能為9599例。外界關注，是否意味著月底破萬的機率較小？陳時中回應，這些數字都有高推估、低推估，有一個範圍，以利整備的時候能有個方向，這些數字不是絕對的。

外界關注疫情若升溫，未來會不會有再次禁止內用的可能？陳時中表示，一旦台灣達到15～20%人口確診，就會正式走入與病毒共存的時機。基本上若確診數達到20%，加上疫苗覆蓋率，社會的防疫就足夠，就不會在那時候來禁（內用）。對於疫情進展快速的時候是否有管制，他提醒民眾，Omicron的感染是以輕症為主，大家盡量避免，但不要過於恐慌。

從這波疫情開始，很多人都在問說要「清零」還是「共存」？陳時中表示，我過去也和大家報告過，大家還是努力在控制疫情，但是要「共存」，大部分的國家都是走到「時勢所逼」，大家會在前端的控制上，把力氣花小一點，後段的住院、醫療、打疫苗多努力一些，把輕、重分流做好，把藥物準備好。

陳時中表示，待全台灣感染人口達到15～20％，就是實質的共存了，屆時到處都是感染過的人。在社會的管理、接觸的情況，對感染過的人就不是那麼敏感，中、重症的醫療才是重要的事，就和平常感冒化的情形一樣，感冒也是很多人，如果嚴重度降低了，其實就是實質的共存。