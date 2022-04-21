（16:23更新）為響應「食農教育法」立法，並加強推動學校午餐採用國產可溯源食材，農委會宣布自今年5月起，學校午餐採用三章一Q國產可溯源食材，補助一般(含非山非市）學校每人每餐6元提高至10元、偏遠地區學校由10元提高至14元，金費將由每年20億提高至35億，但獎勵浮動機制則未有規劃。

農委會與教育部自2017年開始推動學校午餐使用三章一Q政策，2021年更全面推動學校午餐使用國產可溯源食材，一般(含非山非市)學校每人每餐補助為6元、偏遠地區學校為10元，經行政院拍板，今年5月起每人每餐6元提高至10元、偏遠地區學校由10元提高至14元。

農委會主委陳吉仲表示，提高4元的效益包含以前學童很少吃到在地水產，未來希望1個月至少可以吃到國產水產1次；未來甜湯、鹹湯也能使用國產雜糧，例如屏東紅豆、雲林花生、地瓜等，希望國產食材覆蓋率能從93%到100%，預計將有174萬名學童受惠，加老師就超過180萬。獎勵補助將由現行每年20億提高至35億。

至於團膳業者期望比照油價的獎勵金浮動式調整機制，陳吉仲指出，目前沒有調整的公式，增加4元的措施實行下去就不會有退場機制，目的是要提供學童優質蛋白質及安全國產食材，落實提升學校午餐食材品質，促進支持在地農業。

教育部次長蔡清華表示，去年底三章一Q國產食材覆蓋率已經到了90%，偏鄉地區為83%，到了今年2月已經到93%，偏鄉地區則是91%，是很大的進步，這次加碼4元，一定能讓更多學童「吃在地、食當季」。

全國餐盒同業公會理事長陳明信表示，本次增加的4元將老師也納進去是很大的進步，但全台22縣市每人的營養午餐價格都不同，從最高每餐65元到最低20多元都有，如果沒有三章一Q獎勵金確實很難做到午餐品質的提升，也呼籲地方政府對於學校影養午餐價格檢討改進。