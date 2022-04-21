「槍手」兵工廠周中作客斯坦福橋，意外地以4：2擊敗切爾西，中止3連敗，積分追平熱刺重新回到爭四的行列。本周末第34輪，槍手回到主場，迎戰老對手「紅魔」曼聯，這是兩隊競逐第四名的關鍵一戰，誰都有不能輸的壓力。

兵工廠在第四名的競爭中曾有6分的領先優勢，但早前對水晶宮、布萊頓和南安普敦吞下3連敗，被近5輪4勝的熱刺從後超越，不過熱刺上周末主場不敵布萊頓，才讓槍手在周中補賽擊退切爾西後追平積分。熱刺和槍手目前都是32輪得57分，熱刺的得失球差+18優於槍手的+10因此排名第4名，槍手則暫居第5，曼聯33輪54分排名第6，失分比熱刺和兵工廠多丟6分，如果與槍手的直接對話未能取勝，爭前四的希望將大減，甚至有可能被排名第7的西漢姆聯(33輪52分)和第8的狼隊(32輪49分)追上。

曼聯上賽季在英超排名第2，本季有老臣C羅(Cristiano Ronaldo)回歸，加上攻守兩端引進了重量級的球星瓦拉內(Raphaël Varane)和桑喬(Jadon Sancho)，但結果又是一個四大皆空的賽季，如果最終連歐冠歐霸甚至歐議聯的參賽資格都失去，絕對是曼聯球迷難以接受的噩耗。

紅魔最近的狀態真的很差，各項賽事近9場比賽僅拿下2勝3和4敗，歐冠16強被馬德里競技淘汰，聯賽敗給曼城、艾佛頓和利物浦，主場對沃特福德和萊切斯特城都只能踢平，唯二兩場勝仗都是靠著C羅的帽子戲法，在主場險勝熱刺和諾里奇。C羅上周歷經喪子之痛(女友喬琪娜懷了龍鳳胎，分娩期間男嬰不幸夭折)，周中對利物浦之戰因此缺席，不過C羅周三已回曼聯參與訓練，預料將可在周末對兵工廠之戰上陣。根據曼聯的官方訊息，普格巴(Paul Pogba)、路克蕭(Luke Shaw)、卡瓦尼(Edinson Cavani)和弗雷(Fred)仍在傷病名單中，瓦拉內則約有五成機會可以復出。

槍手方面，防守中場帕特(Thomas Partey)和左後衛蒂爾尼(Kieran Tierney)本季報銷，好消息是右後衛富安健洋已非常接近復出，可能就在本周末回歸，一旦富安重新鎮守右路，葡萄牙國腳蘇亞雷斯(Cédric Soares)則可望支援左後衛的防守，埃及國腳艾蘭尼(Mohamed Elneny)周中對切爾西之戰重獲先發，在防守中場的位置上表現合格，讓扎卡(Granit Xhaka)和厄德高(Martin Ødegaard)可以更多地參與進攻，相信他的演出可以得到總教練阿特塔(Mikel Arteta)更多的信任。

綜合兩隊的近況，兵工廠的防守可望在這場比賽得到改善，只要成功守住C羅，不僅有機會贏球，也許還可以完封對手。推薦不讓分兵工廠勝、曼聯正確進球數0。