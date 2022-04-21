《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）季後賽的10支隊伍，歷經近1個月期間的競賽，終於來到本季的冠軍決賽。決賽安排在本週六（4/23）進行，由皇族RNG再度對上敗部復活的TES。冠軍隊伍除了能獲得200萬人民幣（約合900萬新台幣）的獎金之外，同時也能取得一年一度的國際級賽事－季中邀請賽（MSI）的參賽資格。比賽至關重要，切勿錯過，以下是相關分析：

4/23（六）17:30 滔博電競@皇族RNG

推薦：不讓分「皇族RNG」

先說RNG，春天的RNG總是不讓人失望。前場比賽（4/17，勝部第二輪）以3：1擊敗TES，晉級冠軍決賽。對上TES，RNG全員表現出色，中路xiaohu、打野Wei及下路GALA等人輪番發揮，三人也分別在比賽的第2、第3及第4局拿到單局MVP。比賽第2局進行至24分鐘，中路爆發團戰，xiaohu的「加里歐」一波極限拉扯，幫助隊伍打出0換5（死亡數）的完美團戰，扭轉劣勢；第3局進行至35分鐘，Wei的「李星」單槍匹馬闖入巴龍坑，不只搶下巴龍，更與隊友配合打出1換5的漂亮團戰；第4局雖然RNG多數時間都處在經濟劣勢的不利局面，但GALA的「厄斐琉斯」多次Carry隊友，打出爆炸性的輸出傷害（單局3.6萬的輸出傷害數，傷害占比高達45.6%），成功扭轉局勢，最終拿下比賽勝利。

再說TES，季後賽第2次對上V5（4/20，敗部第二輪），並以3：1的成績再度擊敗對手，從敗部復活，晉級至冠軍決賽。對上V5，TES雖然開局不利，先吞1敗，不過隨後TES抓住對手Rich和Photic狀態不佳的機會，重炮轟擊對方的上、下兩路。第2局TES上路Wayward的「葛雷夫」打出9／1／5（擊殺數／死亡數／助攻數）率先幫助隊伍扳平比數。第3局TES打野Tian的「維爾戈」全場壓制對手Karsa近乎不敗的英雄「李星」，拿下聽牌局。決勝局TES在前期就成功拉開雙方差距，對手上路Rich的「吶兒」全場吞下10個死亡數，無力反擊，最終TES以23：6（擊殺數）與1萬以上的經濟領先，拿下比賽勝利。

本場比賽，RNG與TES再度交手，回顧兩隊上次交手，RNG全員都有相當出色的表現，其中RNG的雙核xiaohu和GALA兩人的表現也是略優於TES的Knight和JackeyLove；雖然TES在敗部以非常精彩的表現拉下冠軍熱門V5，但考慮到以往RNG在關鍵比賽中的表現較為穩定，看好RNG能拿下勝利，因此推薦不讓分可買RNG勝。