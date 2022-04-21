台灣燒肉市場每年規模達近100億元，連鎖餐飲集團王品(2727)對此成立燒肉事業群，推出燒肉餐酒館新品牌「最肉」搶攻高價市場。燒肉事業群總經理陳佩金表示，王品燒肉品牌2021年總營收約10億元，在展店效益及新品牌助攻下，目標今年營收成長至少達10％。

王品2004年創立「原燒」切入燒肉市場，去年推出「肉次方」進軍燒肉吃到飽市場，此次推出燒肉餐酒館「最肉」搶攻高價燒肉市場。由於近年積極布局燒肉品類，今年將燒肉品牌獨立設立事業群，延攬曾於國際精品品牌擔任高階主管的陳佩金出任總經理。

據了解，王品目前設有燒肉、火鍋、中餐、異國、日料、石二鍋等6大事業群，其中燒肉事業群包括原燒、肉次方及新推出的最肉。去年燒肉事業群合計營收約近10億元，約貢獻台灣事業群營收8～10％。

陳佩金表示，成立18年的「原燒」目前全台17家店，去年營收逾7億元。由於去年推出的旗艦品牌「Oh my!原燒」業績報捷，目前已將6～7家完成改裝升級，預期6、7月將全數完成改裝升級，未來規畫新展1～2家，維持約20家規模，今年營收目標成長10～15％。

而去年推出的「肉次方」市場反應熱烈，台北、台南2家店月營收均達千萬大店規模。陳佩金表示，採取吃到飽營運模式的「肉次方」吸金能力強，第3家店預期將落腳台南，未來至少展至5家店，今年營收估可成長5～10％。

對於近期原物料成本大增，陳佩金表示，燒肉品牌的平均食材成本約30～40％，略高於其他品牌，但集團會發揮規模採購的優勢，不會節省應有的食材成本。同時，目前也規畫再開出新燒肉品牌的可行性，認為400～800元的中價位帶應有開設新品牌空間。

對於近期國內疫情再度升溫，是否對營運造成顯著衝擊，王品對此表示，疫情目前影響整體業績約15～20％，但由於疫苗施打率高，消費者反應相對冷靜，不若去年同期恐慌。目前母親節檔期訂席率約有7成，惟後續仍需觀察疫情狀況是否進一步造成影響。