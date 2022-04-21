連鎖餐飲集團王品(2727)看準高價燒肉市場每年規模達近40億元，耗時1年研發推出燒肉餐酒館新品牌「最肉」，首店進軍「全台燒肉特級戰區」的台中公益路，將於29日正式開幕，以1400元的平均客單價搶攻高價燒肉市場商機，首月營收目標達680萬元。

王品2004年創立「原燒」切入燒肉市場，目前全台共17家店，去年推出「肉次方」進軍燒肉吃到飽市場，目前全台2家店、均達單月千萬業績規模，兩者均鎖定整體規模近50億元的中價燒肉市場，平均客單價落於400～800元。

看準整體燒肉市場每年規模達近100億元，其中高價燒肉市場達36億元，王品對此積極布局燒肉品類，歷時1年推出燒肉餐酒館新品牌「最肉」，首店落腳「全台燒肉特級戰區」的台中公益路，打造獨棟、2層樓高的旗艦店。

王品「最肉」台中旗艦店共134坪、設有106席座位，用餐區融合美式紅磚與日式木質元素，選用酒紅、岩灰石材營造成熟氛圍，以「現代和洋風」打造質感燒肉餐酒館，圓拱形設計貫穿候位、客席、吧台區，入口處設有現切肉品區，2層樓的吧檯風格亦不相同。

王品燒肉事業群總經理陳佩金表示，「最肉」鎖定追求高質感、注重個人品味的千禧世代，結合單點、個人套餐模式及調酒，預期餐食及酒水營收比重約7比3，考量目前疫情因素影響，正式開幕首月營收目標達680萬元。

陳佩金表示，「最肉」以頂級肉品搭配冠軍調酒，盼能創造獨一無二的燒肉體驗，單店所需規模落於130坪、席次約100多席，後續將鎖定六都布局，預計年底前北上、於台北東區開出第2店，並以5年展店達10家為目標。