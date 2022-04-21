為強化不對稱戰力，軍方已加速量產各型精準彈藥，包括岸置反艦飛彈系統（雄二、雄三持續案、雄三增程），根據最新的報告書披露，中科院已完成一處新式彈藥庫興建工程，並具備抗炸等能力。

因應中共威脅，立法院去年11月三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，今年起至民國115年，分5年編列2400億元預算，採購8個項目，包括岸置反艦飛彈系統、陸基防空系統、高效能艦艇、萬劍飛彈系統、無人攻擊載具系統等項目。

其中岸置反艦飛彈系統，除了原本雄二、雄三飛彈持續案，更增加增程型雄三飛彈及機動車組量產案，目前海軍海鋒大隊已新增轄下中隊，並配有雄二及雄三飛彈，屆時增程型雄三量產後，將可分散部署於台灣各地，提升制海能力，主要應對企圖登陸的共軍船團。

國防部昨天送抵立法院的預算解凍報告書中進一步披露，此案共分為兩階段，第一階段執行年度為106年至115年，除籌獲雄二、雄三飛彈，也將執行原有固定陣地系統性能提升及飛彈機動化，且目前中山科學研究院已完成一處設施工程。據了解，此處為新式彈庫，用以儲放相關彈藥。

第二階段執行年度112年至115年，規劃籌獲雄二、雄三及雄三增程型飛彈，並建置駕駛訓練場、綜合保修廠、周轉庫房、零件庫房、戰備管制室等12處設施。