曾被封為「同志天菜」的祖雄(Hero)，從馬來西亞來台發展多年，靠著帥氣外貌和健美體魄圈粉無數，不過近來他從陽光靦腆路線改變成欲望肉彈，在社群上大聊情色，還隔著褲子秀出下體形狀，時不時分享肌肉照，形象大轉變。近日他在instagram說自己被網友質疑犯罪，甚至為了此事去警察局，讓不少網友嚇一跳。

近日祖雄曬出一組「警察刑事紀錄證明」，他寫下「一直以來，我都被網友質疑犯罪」，口氣嚴肅讓人嚇了一跳，還以為是發生什麼重大事件，沒想到下一句話鋒一轉，他搞笑表示「有人說我到處攜帶兇器，有人說我引誘犯罪」，真相大白才知道祖雄說的凶器是他壯碩的身材，祖雄熱愛健身，曾經在2006年獲得馬來西亞世界先生，擔任過體重管理師和健身教練，身材非常結實，難怪會有網友說是引誘犯罪。

而他調皮回應「所以今天特別到台北市政府警察局一趟，看看自己是不是清白的！」，之後又補充自己是為了良民證才去台北市政府警察局， 讓大家不要多想。根據祖雄貼出的照片，刑事證明紀錄顯示祖雄在台灣地區查無犯罪紀錄，還蓋上警察局局長官章，祖雄藉此分享拿到良民證的喜悅心情，不少網友趁機回覆他「那你身材就犯罪了」、「可是我想逮捕祖雄」、「可是身上都帶凶器」、「很多人覺得你引誘犯罪」、「太…大…也是種罪」