後天4月23日為農曆三月二十三，是媽祖的生日，媽祖是台灣、香港、澳門、大陸閩南等沿海地區常見供奉的海神，每年的媽祖生前後都有很多善男信女匯集到各個媽祖廟祭拜、慶祝，清水孟國際塔羅小孟老師點名，生肖龍、豬、狗在這天拜完媽祖後好運立刻到。

TOP3：生肖龍

屬龍的朋友在媽祖生當天，建議您能把外貌及行為打理好再去拜一下媽祖，戀愛運勢能提高不少，若有喜歡的對象，或許可以為自己創造機會，贏得對方的芳心。

另外在學習上的表現亮眼。不論學生或是有在準備考試的，對於不懂的事情變很容易開竅，當然不論是課業還是工作上的問題，只要用心學習，常常是一點就通，很得人欣賞，也因此容易得到不錯的名聲。接下來的幾個月裡，有機會認識高官權貴的人，能為自己的事業或人脈建立良好的基礎，日後得到晉升的機會也比別人多很多。

TOP2：生肖豬

屬豬的朋友在媽祖生當天祭拜，就能得到神明加持，說話的口條及溝通能力會增強很多，興趣學習範圍更為廣泛，自然而然能展現出潛在能力，因此有機會得到專業人士的賞識，升官加薪或事業走強的機會也多了不少。

同時在物質方面，不僅有舒適的生活條件，還有美食都使得身心更為愉悅，當然也懂得打扮自己，給人一種賞心悅目的感覺，因此桃花運也變得旺盛，單身者可多把握好機會，特別是有曖昧關係的，有機會修成正果。若有投資買賣的人，會更加有生意頭腦，尤其是正財，不妨好好專注在財務，會有財產翻倍的好時機出現。

TOP1：生肖狗

屬狗的朋友建議在媽祖生當日，拜一下媽祖會有不錯的福報出現，很多幸運的事會發生，保持樂觀的心，大部份能心想事成。此時容易遇到有共同理念的人，若要打拚事業或創業的，可好好把握這段期間遇到的人，多與他們聊聊，說不定會遇到生命中的伯樂或是貴人。人際關係也提升很多，若是有新認識的，與對方的交流會顯得輕鬆自然；在團體中，也有機會成為領導者，為他人提供有用訊息，或是成為他人的貴人，利人也利己。

除此之外，不論是正偏財都會提升很多。只要事業上好好的積極努力，業績獎金或紅利，都能夠有機會獲得；而若有閒錢，不妨去小試個手氣，贏得一些額外的財富，也是不錯的方式，但應當拿捏好分寸才是。另外這段時間，好奇心也比較強，學習上會有比較好的成就，若能夠好好發展自己的興趣，有機會在未來開發出副業，多一份新的收入。