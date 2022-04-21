俄烏戰爭將滿2個月，引發全球關注。擬參選新竹市長的行政院顧問鄭宏輝表示，烏克蘭國會日前特別發文感謝台灣，從俄羅斯進攻的第一天，就堅定支持烏克蘭，還特別附上「台灣烏克蘭陣線 Taiwan Stands With Ukraine」的活動照片，讓他直呼：「真理就在我們背後！」

鄭宏輝19日在臉書發文表示，俄羅斯攻打烏克蘭已快2個月，烏克蘭人民團結守護國家的精神感動全世界，台灣身為自由世界的一分子，從第一天就堅決站在烏克蘭這邊，總統蔡英文、副總統賴清德，也代表政府向烏克蘭表明台灣的態度。

鄭宏輝指出，台灣人的心意，烏克蘭人接收到了，烏克蘭國會特別發文感謝台灣，表示從戰爭第一天開始，烏克蘭就得到遙遠台灣的支持，貼文還特別附上「台灣烏克蘭陣線 Taiwan Stands With Ukraine」的活動照片。烏克蘭國會強調，烏克蘭未來的戰鬥仍在繼續，他們感謝來自世界各地的支持，世界與他們同在，因為「真理就在我們背後！」

對此，鄭宏輝喊話，自由世界的互助令人動容，俄烏戰爭是一場自由人與侵略者的戰爭，我們必須加入自由民主的行列，台灣也必須確保自由、民主、反侵略是人類世界的主旋律。今天我們幫助烏克蘭，明日民主國家也會幫助台灣。只有團結互助，民主國家的人民才能確保自己的自由。