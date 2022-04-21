國家海洋研究院（國海院）於今(21)日與國立東華大學共同簽署合作備忘錄(MOU)。此次MOU簽署為雙方強化研究人才培育及互相支援圖書與設備等資源，並共同協力投入海洋科學研究創新，以提升我國海洋科研能量。

國海院院長邱永芳表示：「國海院為我國海洋研究事務專責機關，自民國108年4月成立以來，積極培育海洋人才，並推動產官學研合作及海洋科技創新研究；本次國海院與東華大學共同簽署合作備忘錄，將促進雙方研究人才交流及培育，並共同協力發展海洋前瞻科學及關鍵技術，以提升雙方在海洋科學及技術之研究能量」。

國海院肩負國家海洋智庫任務，轄下的五個研究中心：海洋產業及工程研究中心、海洋生態及保育研究中心、海洋科學及資訊研究中心、綜合規劃及人力培訓中心與海洋政策及文化研究中心；業務職掌涵蓋臺灣海洋政策規劃、海洋資源調查與海洋科學及技術研究等業務。東華大學是臺灣東部第一所綜合大學，設立有海洋科學學院（與國立海洋生物博物館合作），培育海洋生物生態及生技產業之研究人才。本次結盟後，雙方未來將在海洋相關研究領域協力合作，共同培育優質師資與專業產官學人才，並逐步發展臺灣東部與海洋相關的研究議題，包括海洋生態、海洋能源發展與運用、深層海水應用及海洋原民文化等研究面向。

此次備忘錄簽訂內容包含研究合作、研究人才培育及合聘、圖書及設備支援等項目，期盼未來雙方透過實質合作，促進雙方海洋專業人才培育及技術交流，提升我國海洋科研實力，奠定海洋國家之基礎。